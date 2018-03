Mircea Badea, invingator in procesul cu Malin Bot: "O sa plateasca pana la ultimul banut"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Badea a anuntat, luni seara, la Sinteza Zilei, ca a castigat procesul cu Malin Bot. ”Azi, impreuna cu Mugur Ciuvica am castigat procesul cu Malin Bot. Justitia a zis ca trebuie sa ne dai bani, Bot. Domnul Bot trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata. Eu eram absolut convins ca vom pierde. Nu pentru ca ar fi avut Bot dreptate, dar nu e asta o justificare in procesul de a castigat sau a pierde. E o loterie in principiu. Bot a zis ca el e cu Justitia. O sa plateasca pana la ultimul banut.”, a declarat Mircea Badea. CITESTE SI: Mircea Badea, razboi cu politia: "Daca as avea cate 1000 de euro pentru fiecare citatie pe care am primit-o in viata asta, m-as numi George Soros" Mircea Badea ...