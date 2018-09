Mircea Badea o ataca dur pe Gabriela Firea: A preluat mesajul #rezist. Valideaza mesajului lui Vlad Petreanu... și atunci ai o mare problema! E oribil!

Realizatorul Emisiunii ”În Gura Presei” de la Antena 3 a criticat-o dur pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei pentru discursul ei public din ultima vreme. El a susținut că poate înțelege bătălia politică din interiorul PSD, dar nu e absolut de acord ca primarul votat de el să preia discurul #rezist în războiul politic cu Liviu Dragnea.

Tudorel Toader, mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru Klaus Iohannis: 'Eu cred că a fost un fals, un uz de fals'

”Ce spune dna Firea despre Dragnea, ca a filat-o, ca a urmarit-o, ca i-a facut nasoale, ca i-a făcut că i-a dres... nu am ce sa comentez asta. Nu am ce sa zic. Nu am dovezi sa o contrazic. Uman poate chiar o inteleg daca e vorba de relatia ei cu domnul Dragnea.

Dar stiu ce sa zic la un lucru de neacceptat. Am sa ii spun ceva, bine îi spun, dar am o problema mare când ia ea discursul #rezist, cand preiei mesajul lui Mălin Bot.

Atunci când validezi mesajului lui Vlad Petreanu pe care îl și însori ca primar atunci ai o problemă.

Gabriela Firea lansează NUCLEARA: planul SECRET al lui Liviu Dragnea pentru amnistie și grațiere

O fi nasol domnul Dragnea și poate e chiar nasol daca e nasol.

Am însă o mare problemă când ea are discursul #rezist cu privire la ce a fost în 10 august. Nu vă suparați dar asta e o prostie, o idioțenie.

Victor Ponta A SPART arhiva foto: Pozele care ÎL DISTRUG pe Liviu Dragnea - FOTO

Asta e oribil în ce face doamna Firea... să se bată, să se gâtuie cu Dragnea, dar să preiei discursul #rezist pe ce a fost în 10 august și cu OUG13 asta este oribil. Să legitimezi discursul unor descreierați este impardonabil. Eu țin la doamna Firea, e un om cu calități rare, dar nu așa.... să letimizei discursul acestor javre care mi-au amenințat familia nu am cum să iert în această viață”. a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii din 10.09.2018.