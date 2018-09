Mircea Badea rade de romani. ”Cum ii recunosti in aeroport?”

Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a ras de romani, chiar in spatiul virtual. Toata furia sau sinceritatea s-a adunat in replica lui de inceput: ”Cum ii recunosti in aeroport?”. Expansiv din fire, Mircea nu s-a sfiit niciodata sa-si spuna parerea despre orice, insa de data aceasta, subiectul abordat de el nu a vizat un om, ci o intreaga natie. Mesajul lui continea trei moduri prin care poti identifica romanii intr-un aeroport. Deci, ”Cum cunosti, daca esti extraterestru, care sunt romanii intr-un aeroport?”, dupa cele scrise de el.

Mircea Badea a ras de romani, pe internet

Lista scurta de raspunsuri la aceasta intrebare a atasat-o mai jos, scriind ca ii poti auzi, pentru ca vorbesc tare. Dar nu numai auditiv acestia isi fac evidenta prezenta, ci si prin partea vizuala. La punctul doi, Mircea Badea, a admis ca romanii mereu au multe bagaje cu ei. ”Au multe pungi”, a scris prezentatorul. Iar, ultimul, dar nu cel din urma, prin care extraterestii i-ar recunoaste, este graba. ”Mereu se grabesc catre/ dinspre undeva”, a incheiat acesta.

Se pare ca cele gandite si scrise de el au fost sustinute de fanii lui. Multi i-au dat dreptate, spunand ca ”Toate se potrivesc”, ”Si nu numai in aeroport…”, ”Toate variantele de mai sus”, au scris oamenii care il urmaresc pe Facebook. Ba chiar multi dintre ei au adaugat variante la lista facuta de prezentator. ”Cum recunosti un roman in strainatate? R:-Poarta pantaloni trei sferturi”, a mai scris unul dintre fani.

