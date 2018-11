Mircea Badea, reacție EXPLOZIVA: Povestea cu valiza Tel Drum este o bașina

Mircea Badea a comentat, luni, dezvăluirile jurnaliștilor de la Rise Project, legate de valiza cu documente de la Tel Drum, găsită pe un câmp din Teleorman. Realizatorul emisiunii ”În Gura Presei” consideră că întreaga poveste este o ”bășină”.

"E un site, care se numește Rise Project. Și care, teoretic, declarativ, face jurnalism. Ok. Și au venit numai cu fonfleuri. Dați-mi un subiect făcut de Rise Project, să zici mamă ce au făcut. Eu nu îmi amintesc. Și România a dat gol cu Argentina. Măcar din întâmplare poate le-o fi ieșit vreun subiect, printr-un renghi al sorții. Au făcut multe fonfleuri, dar ne pierdem timpul vorbind despre nimeni în drumuri. Ultimul fonfleu cu Dragnea a fost ăla cu Brazilia. O poveste susținută doar de faptul că au zis ei, au făcut o compunere, cu multe metafore și niște afirmații în concret care nu s-au probat niciodată. Aia cu Black Cube..ei fac numai compuneri, ca niște copii de clasa a IV-a. Ei scriu și mult. Câte pagini ai făcut? Când am dat examen la liceu, la literatură am scris o pagină. Eu nu țin minte pe nimeni care să fi scris sub zece. Ne-a picat o nuvelă, ușor comunistoidă, dar foarte valoroasă. Se numea ”Mări sub pustiuri”, v-o recomand. Au zis așa: a venit la noi unul c-o valiză. În valiză, multe documente care au legătură cu Dragnea și TelDrum. Și ce scrie acolo? Nu știm, dar o să ne uităm. E ca în bancul cu băiețelul optimist și cel pesimist, de Crăciun. Ăla pesimist: io-te măi, iar jucării, iar bomboane, iar ciocolată. Cel optimist vede în ghete un căcăt. Zice: tu ce ai primit? Iar trenulețe, iar jucării. Tu? Eu am primit un ponei. Și unde e? Nu știu, trebuie să fie pe aici. Cam așa cu cei de la Rise Project. Ce e în geantă? Nu știm, dar trebuie să fie tare. Uitați-vă pe siteurile lor, ziare.com, hotnews. Nici nu mai fac referire, că e o bășină. Am și explicat pe pasă conotațiile cuvântului bășină. Dezvăluirea Rise Project nu este doar o bășină, este o bășină cu stropi. Ce înseamnă bășină? Iată dex online, site #rezist, ne explică: gaz intestinal eliminat prin orificiul anal. Sper că nu vă mai feriți de aceste lucruri, mai ales după referendum” a declarat Mircea Badea, la Antena 3.

