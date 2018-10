Mircea Diaconu: "Coruptia este imensa, oribila, este ca o molima, ca o boala, dar am putea scapa de ea"

Mircea Diaconu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul Mircea Diaconu a "pus punctul pe i" in aceasta seara, la Antena 3, in emisiunea moderata de Radu Tudor. Acesta a vorbit despre autostrazile din Romania si motivele care stau la baza absentei acestora. "Unde a fost DNA cand s-au facut toate matrapazlacurile din cauza carora nu avem autostrazi? Ati vazut-o pe undeva? Unde era cand s-au taiat si se taie padurile in halul asta? Nu este coruptie acolo? E imensa. E coruptie pana la distrugerea natiei. Unde sunt dosarele de coruptie in aceste doua domenii fundamentale, vizibile? Vezi si: Cat de frumoasa poate fi fata lui Mircea Diaconu! Este pasionata de echitatie - FOTO A, sunt mari probleme de rezolvat, cu bat ...