Mircea Diaconu la ceremonia de decernare a Marcii Patrimoniului European pentru Memorialul Sighet: “E cazul sa incepem sa povestim...”

„Lumea te cunoaste mai bine in masura in care stii sa-i povestesti despre tine. In contextul proiectului european si al luptei pentru democratie si libertate, Memorialul Sighet e un capitol intr-un volum care face parte dintr-o mare biblioteca. E cazul sa incepem sa povestim...", a spus Mircea Diaconu, in cadrul ceremoniei oficiale de decernare a distinctiei Marca Patrimoniului European unui numar de noua situri din Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Romania, Slovenia si Ungaria. Siturile, in randul carora Comisia Europeana a decis sa includa si memorialul de la Sighetu Marmatiei, marcheaza sau simbolizeaza lupta pentru istoria, integrarea, idealurile si valorile europene ...