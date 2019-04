Mircea Draghici a EXPLODAT la ieșirea de la DNA: 'Am fost pus sub acuzare. De fiecare data in campanie sunt chemat la DNA'

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, este audiat la această oră, la DNA. Conform Digi 24, Drăghici este audiat în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a folosit banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorală Permanentă.

"Am fost pus sub acuzare. Să fii pus sub acuzare că nu au respectat o lege pe care tu ai făcută-o și știi spiritul și litera ei mi se pare exagerat. Are legătură cu campania și coordonarea ei, de fiecare dată când a început campania am fost chemat la DNA", a declarat Drăghici la ieșirea de la DNA.