Mircea Lucescu, pus intr-o situatie jenanta la conferinta de presa (Video)

Aproximativ 244.000 de "veste galbene" ("gilets jaunes", in franceza) au protestat sambata in intreaga Franta, in semn de protest fata de cresterea taxelor carburantilor si scaderii puterii de cumparare, in cadrul a 2.000 de adunari, uneori tensionate si care au antrenat accidente, soldate cu un mor ...