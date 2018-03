Mircea N. Stoian a spus adevarul! Rasturnare de situatie in cazul mortii Israelei! Ce i-a facut Liviu

Subiectul mortii Israelei Vodovoz a fost intens dezbatut in ultima perioada. Mircea N. Stoian a scris despre drama celebrei femei de afaceri si crede ca ar putea fi o sursa de „invataminte pentru manjii tineri”. Jurnalistul considera ca fosta balerina a murit cu zile. El a vorbit, pe blogul personal, despre greselile fundamentale care au dus la moartea ei. Israela s-a stins din viata la varsta de 70 de ani si a fost gasita fara suflare, la resedinta sa din Bucuresti.

Mircea N. Stoian a cunoscut-o pe Israela Vodovoz si crede ca mai multe greseli au dus la moartea ei. Fostul partener de emisiune al lui Dan Capatos crede ca singuratatea si conflictele repetate cu Liviu Arteni i-au cauzat problemele de sanatate. Mai mult, jurnalistul crede ca nici sanatatea ei mentala nu era tocmai una buna in ultima perioada. Israela a murit singura, departe de tara natala, de copii si de fostul sot.

„Israela a refuzat sa se considere batrana”

„Israela, o femeie frumoasa, care a murit cu zile. Dumnezeu sa o odihneasca in pace. (…) Greseala fundamentala a Israelei este legata de casatoria cu Liviu. Din punct de vedere al comunicarii energetice subliminale relatia a fost toxica. Din dorinta de a isi hrani egoul ei de femeie frumoasa Israela a acceptat casatoria cu un barbat cu mult mai tanar, in speranta ca bioenergia lui o va ajuta sa se mentina tanara. Gresit. Din punct de vedere al arhetipului bioenergetic fundamental cei doi nu erau compatibili.

A doua greseala este legata de copii. Singura, intr-o tara, care e asa cum e, Israela a avut nesansa de a muri singura. Cand ai copii ar fi bine sa stai cat mai aproape de ei. Aproape, nu pe capul lor. Telefoanele zilnice, contactul permanent cu cel, sau cei care te pot ajuta sa supravietuiesti in caz de primejdie sunt vitale. Este si motivul pentru care eu vorbesc cu copii si cu cei apropiati de cateva ori pe zi, chiar cu riscul de a deveni agasant sau sacaitor. O alta greseala este faptul ca a ramas in Romania, unde sistemul sanitar e la pamant, iar batranii sunt fii ploii. In Israel, unde de batranii sunt respectati, ingrijiti atent si monitorizati tragedia ar fi putut fi evitata.

Comunitatea evreiasca din Romania are o retea bine pusa la punct de camine pentru batrani. Israela a refuzat sa se considere batrana si sa se ingrijeasca. Si asta i-a fost fatal. Evolutia ei morfofiziologica, ce poate fi vazuta in pozele de pe net de la casatoria cu Liviu si pana in zilele premergatoare este similara cu evolutia ei mentala. Singuratatea, conflictele repetate cu Liviu i-au erodat psihicul fragil, declasand mecanismul de autoanihilare al corpului. Nu te joci cu subliminalul si cu reglajele energetice al propriului tau corp, ca ajungi unde a ajuns Israela. Ma opresc aici deocamdata”, a scris Mircea N. Stoian, pe blogul sau personal.

