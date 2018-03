Mircea N. Stoian arunca bomba! Sustine ca stie adevarul despre emisiunea „Asia Express”: „Cruduta a fost pusa de ex-manelistul Liviu Varciu sa…”

Gina Pistol

Mircea N. Stoian arunca bomba si sustine ca stie adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal si si-a exprimat fara retineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat si despre personajele care iau parte la acest proiect si nu numai.



“Acum doua zile, de exemplu, Cruduta la minte a fost pusa de ex-manelistul Liviu Varciu, partenerul ei efemer de excursie, sa bage gheruta intrun hardau cu peste putrezit ca sa gaseasca un dragon mititel drept premiu. De ce ? Simplu. Pentru ca emotia numita scarba, sau dezgust, face parte din arsenalul de manipulare al publicului, pentru a-i satisface dorintele sublimate de a vedea persoanele publice in ipostaze cat mai jenante.

Scopul final, audienta. ”Asia express” e plina ochi de astfel de situatii ca si oroarea aia de ”Sunt vedeta, scoate-ma de-aici”, multe dintre ele justificate doar de dorintele ascunse a producatorilor. (cam sadice zic eu si daca te uiti bine la poza Monei Segal, cea care produce emisiunea, ai sa intelegi si care este motivul real si cum ajung complexele unora sa fie sublimate si scoase pe alta gaura mediatica, in diverse emisiuni) Hai, ca nu te mai tin cu teoria (…)”, a scris Mircea Stoian pe blogul sau personal.



O ataca dur pe Mihaela Radulescu



Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezenta mai interesanta decat Andra.

“Marturisesc deschis (la doi nasturi de la camasa) ca in razboiul dintre Mihalea Radulescu si Andreea Marin eu am tinut cu Steaua. Daca e sa privim prin ochelarii actualitatii, Mihaela Radulescu e ca imagine cu o lungime de silicon in fata Andreei Marin, si asta nu e chiar bine, pentru ca Andreea e mult mai naturala si mai cu ouatoarele mintii acasa. Ani la rand pseudo-razboiul dintre cele doua dive ale momentului a generat sute de stiri si a avut parte de campanii de presa, cat sa tii doua ziare, cu angajati cu tot, la foc mic si clocot mare. Doua temperemente, doua dive, doua moduri de a vedea viata. Acum Mihalea Raduescu e visul oricarei pitipoance, care aspira sa sara parleazul la nivelul de divasi sa se mute din Balta Alba in Baneasa. Guresa, ca un curcan atacat de o pisica in batatura, dezinhibata si cu silicoanele aproape toate la locul lor, Mihaela este o prezenta incitanta, mult mai interesanta decat anosta si insipida Andra, cu care este colega de platou…”

