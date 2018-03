Mircea N. Stoian, despre Andrei Gheorghe: „A cautat scandalurile cu lumanarea care ii arde acum la capatai!”

andrei gheorghe mircea n stoian

Mircea N. Stoian sustine ca oamenii care il lauda post-mortem pe Andrei Gheorghe sunt ipocriti. Fostul partener al lui Dan Capatos l-a cunoscut pe omul de radio. Jurnalistul a scris pe blogul sau despre oportunistii care s-au trezit sa vorbeasca despre Andrei Gheorghe abia dupa ce el a murit.

Mircea N. Stoian crede ca celebritatea l-a ucis, intr-o oarecare forma, pe Andrei Gheorghe. El sustine ca „otrava uitarii” sale l-a distrus. Stoian il cunostea pe omul de radio si sustine ca era un om sensibil.

„Nu au trecut 48 de ore de cand Andrei Gheorghe a plecat dintre noi si au si inceput sa apara laudele ditirambice si pupincuristii necrofagi. Ca de obicei, dupa trecerea in Nefiinta a unei vedete, apar tot felul de gainari vorbareti care incearca sa lege cainele personal al oportunitatii de dricul decedatului. Cu declaratii lacrimogene, suferinte de doi lei si vorbe unse cu ulei de motor ars, in speranta ca vor mai ciugului doua trei boabe de audienta si empatie publica. Andrei, cel pe care l-am cunoscut bine, dar nu foarte bine. A fost un profesionist de media pana in varful incandescent al tigarii pe care o purta des in coltul gurii. Si ca orice profesionist, a ales drumul provocarii, ca scara pentru o ascensiune rapida”, a scris Mircea N. Stoian, pe blogul sau.

„Suflet sensibil intr-o carcasa de fier”

„Cu o inteligenta nativa, dublata de o cultura rara si un sprit capabil sa faca prostii sa creada ca e noapte, cand soarele straluceste pe cer. Andrei a cantat la pianul manipularii ca un mare maestru. A cautat scandalurile cu lumanarea, care ii arde acum la capatai, gestionand de fiecare data, ca un profesionist fiecare provocare pe care a generat-o. Andrei a murit de inima rea.

Si la propriu si la figurat. Malaxorul media este capabil sa transforme in carne de mici orice constiinta si trebuie sa ai suflet de kevlar sa reusesti sa stai in picioare si sa nu iti tremure genunchii. Deziluzia si marginalizarea au fost principalele droguri care l-au ucis pe Andrei. Au ucis inima lui, in ambele sensuri. Suflet sensibil intr-o carcasa de fier, a gustat din cupa celebritatii otrava uitarii. Asta l-a distrus. Pentru ca sub armura cinismului si agresivitatii, deliberate si asumate, se ascundea un spirit lucid si fara oprelisti.”, a mai spus jurnalistul despre Andrei Gheorghe.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.