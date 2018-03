Mircea Negulescu, dezvaluiri PICANTE despre relația cu Andreea Cosma: 'Ma simt jenat ca trebuie sa explic'

Procurorul Mircea Negulescu rupe tăcerea după aparițiile publice ale deputatului PSD Andreea Cosma. Acesta nu neagă că a avut o relație cu aceasta, însă precizează că totul a pornit din inițiativa Andreei Cosma.

„Niciodată nu a fost vorba unei hărțuiri, a unei „curtări” sau a unei relații care să afecteze actul de justiție, în condițiile în care pot face proba abținerii mele pe partea investigativă referitor la doamna în cauză. Mă simt jenat că trebuie să explic urmare a „dezvăluirilor” doamnei natura relației noastre. A existat o relație, de scurtă durată, inițiată de domnia sa, cu întâlniri, mesaje, fotografii, care pun în evidență, fără echivoc, consensualitatea acesteia. Însă, atunci când am realizat că, în realitate, aceasta urmărea devierea cursului anchetelor, culegerea de date și informații, am decis să mă retrag elegant.”, a spus Negulescu pentru Revista Kamikaze.

Mai mult, procurorul răspunde și acuzațiilor formulate de Andreea Cosma privind fabricarea de probe.

„Un alt eveniment cunoscut publicului este intenția fraților Cosma de inducere în eroare a înstanței de judecată cu privire la administrarea unei probe, prezentat în mass-media ca „stickul cu probe plantate ilegal” de subsemnatul. Stickul a fost ridicat cu prilejul unei percheziții domiciliare, de la o martoră din dosar care, după ce a fost contactată de frații Cosma, a fost determinată să-și schimbe depoziția, înregistrată, pentru a genera admisibilitate probei reaudierii în apel, aceasta declarând mincinos, conform înțelegerii. Ceea ce frații Cosma nu știu este că orice mediu de stocare creează în interfață metadate care, la o expertiză tehnico-științifică, stabilesc fără echivoc data generării documentului, data modificării, precum și data ultimei accesări. Aceste date tehnice, științifice, le sunt fatale, deoarece demantelează intenția lor de inducere în eroare a organelor judiciare și vorbesc aici de magistrați ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, de influențare a declarațiilor martorilor în scopul de a se sustrage răspunderii penale. Nu în ultimul rând este de remarcat că schimbarea depozițiilor martorilor a intervenit în apel după mai mulți ani de la administrarea probelor în condițiile în care, în faza de urmărire penală, în cameră preliminară și pe fond, nu au semnalat încălcări ale legii. Lumea trebuie să știe și să înțeleagă rațiunea pentru care au fost mobilizate atâtea forțe media și s-au cheltuit atâția bani pentru orele de emisie tv dedicate D.N.A., procurorilor și mie, în special. În procedura penală este reglementată o cale de atac extraordinară, respectiv revizuirea prevăzută de art. 453 lit. d Cod procedură penală care, între altele, poate fi promovată dacă un magistrat care a participat la procesul penal, este condamnat, caz în care inculpatul din acel proces ar putea obține, pe această cale, achitarea. Prin urmare, în afară de denigrarea D.N.A., ținta majoră urmarită de inculpații vocali în această campanie, respectiv Ghiță, Cosma-tată, fiu și fiică urmăresc de fapt prin toate plângerile pe care le-au formulat condamnarea măcar a unui procuror de la D.N.A., pentru a putea obține, în final, propria achitare. Dacă tot m-ați întrebat de domnul Sebastian Ghiță, pot să spun că, „necazurile” mele au început în 2015, când, în calitate de procuror la P.C.A. Ploiești, în timp ce anchetam evaziune fiscală și spălare de bani, am constatat că mai multe societăți comerciale din Ploiești păreau a fi implicate în această activitate infracțională. La un moment dat am început urmărirea penală pentru acest gen de infracțiuni, față de 134 de societăți comerciale și am și dispus măsuri asiguratorii pe conturile acestora, respectiv, sechestru asigurator. Unele din aceste societăți erau administrate prin persoane interpuse de Sebastian Ghiță, Vlad Cosma, Toader Cristinel, fost șef al poliției locale și alte personalități ale Ploieștiului. Din acel moment au început să curgă plângeri și sesizări împotriva mea la Inspecția Judiciară, care, mi-a apărat reputația iar, ulterior, a obosit să o mai facă, deși, din actele care au fost la dispoziția instituției rezulta că am dreptate. Totodată, a început și campania mediatică, reproșîndu-mi-se, la început, că blochez activitatea economică a întregului județ, deși era vorba de măsuri procedurale legale și obligatorii. Campania media a luat amploare și a primit accente personale după ce inițiatorii acesteia au constatat că Inspecția Judiciară mi-a apărat reputația, pe de o parte, iar pe de altă parte, din momentul în care celebrii inculpați au început să aibă convingerea că vor fi condamnați în dosarele în care erau trimiși în judecată.”, a mai spus Negulescu.