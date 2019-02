Mircea Rednic a anunțat ca va mai veni un fundaș la Dinamo

Mircea Rednic (56 de ani) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că Dinamo va mai face un transfer şi va aduce un jucător care să poată acoperi atât postul de fundaş dreapta, cât şi pe cel de fundaş central, potrivit news.ro.

Mutarea de urgenţă a "câinilor" vine după ce lui Ivan Hladik, stoperul slovac de la Spartak Trnava, i s-au descoperit probleme medicale şi transferul acestuia a picat. Acum, cu Sorescu suspendat pentru partida cu FC Botoşani, Rednic vorbeşte despre iminentul transfer al unui alt apărător, o mutare care se va face fie în cursul zilei de sâmbătă, fie duminică:

„Maximum un jucător va mai veni. Trebuie să ne întărim în apărare. Uite, Deian Sorescu e suspendat şi trebuie să improvizez pe postul de fundaş dreapta. Am nevoie de concurenţă pe posturi. Dussaut încă nu este gata. Săptămâna viitoare va începe antrenamentele cu echipa, dar va dura cel puţin două săptămâni până va fi apt. Eu am nevoie de un jucător care să poată juca acum, în aceste trei meciuri. Vreau un jucător care să poată juca fundaş dreapta şi fundaş central. Sper ca azi sau mâine să-l rezolvăm şi să-l aflaţi”, a declarat Rednic, cel care-i are doar pe Damien Dussaut şi Deian Sorescu pentru partea dreaptă a apărării.

Dinamo - FC Botoşani se joacă duminică, de la ora 20:00, în Ştefan cel Mare, în ceea ce va fi un meci vital pentru şansele şi aşa mici ale "câinilor" la play-off. Înaintea partidei, Dinamo e pe 11, cu 28 de puncte, şi are de recuperat şase puncte faţă de Poli Iaşi şi Viitorul în ultimele trei etape. FC Botoşani stă mai bine, cu 32 de puncte, iar un succes ar duce-o direct pe locul al cincilea.