Mircea Rednic dupa infrangerea cu Gaz-metan: 'In fotbal daca greșești, platești, iar noi azi am facut mai multe decat adversarul nostru'

Dinamo a pierdut al doilea meci din play-out, în deplasarea de la Mediaș, 1-2. Deși alb-roșii au deschis scorul în al patrulea minut al partidei, după doar șapte minute gazdele au restabilit egalitatea, potrivit mediafax.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 58, atunci când jucătorul David Caiado a profitat de gafa uriaşă a lui Ricardo Grigore.

"Am început bine, am și reușit să înscriem, dar am luat două goluri care puteau fi ușor evitate. Prima repriză a fost o repriză mai bună pentru adversari, în afară de gol, au mai avut situații, iar o fază care nu anunța nimic, lucruri simple, nu lași mingea să treacă...este o greșeală a uno jucători fără experiență și uite așa reușești să câștigi meciul.

Ești la Dinamo, iar când ești la Dinamo este presiune. Din partea noastră și din partea mea jucătorii tineri au tot sprijinul. când joci la Dinamo este normal că se pune presiune, normal că este concurență și când ți se oferă șansa să joci trebuie să o faci", a spus Mircea Rednic, la microfonul Digi Sport, care a vorbit și despre Ricardo Grigore, cel care i-a ajutat pe medieșeni să obțină cele trei puncte:

"Fiind jucător tânăr, primul lucu pe care i l-am spus este că trebuie să joace simplu și să nu facă greșeli, dar când o să prindă încredere și o să aibă jocuri în picioare va juca mai bine. Nu sunt supărat pe el, pe moment ești supărat că sunt lucruri pe care le-am discutat cu el, pe greșelile astea pierzi, dar asta nu înseamnă că îl desființez sau că nu o să mai joace.

(n.red. - Ricardo Grigore și Deian Sorescu sunt convocați la naționala României U21) Sunt convocați pentru că merită. Și el și Sorescu. Este normal să faci greșeli, păcat că s-a întâmplat într-un moment în care noi jucam bine. În fotbal dacă greșești, plătești, iar noi azi am făcut mai multe decât adversarul nostru".

Gaz Metan Mediaș a cerut și un penalty în minutul 14 al partidei, atunci când Mandanda a intervenit asupra lui Rondon, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

"Eu chiar l-am felicitat pe arbitru, este foarte greu pentru el să își facă jocul în situația în care toată lumea și banca, și a doua bancă și banca din tribună, la un moment dat erau șapte inși la schimbare. Un rol important trebuie să îl aibă și arbitrul al patrulea. E chiar presiune, dar scopul scuză mijloacele, noi nu am pierdut din cauza asta.

Sunt dezamăgit că aici este un oraș liniștit, cu o istorie importantă, cu oameni educați. Arbitrul trebuie însă să aibă personalitate, dar nu din cauza asta am pierdut", a mai spus Mircea Rednic, care a vorbit și despre un subiect des dezbătut - "dacă Dinamo mai are identitate":

"Toată lumea vorbește de identitate. Este normal că nu poți compara Dinamo din perioada noastră cu Dinamo de acum, dar identitatea se câștigă cu răbdare, cu meciuri, cu timpul. În sezonul următor va fi altceva, echipa oricum joacă altceva față de ce juca în trecut"

După două etape scurse din play-out, Dinamo este pe locul trei, cu 19 puncte. În prima rundă a câștigat acasă, scor 2-0, cu Dunărea Călărași. În etapa următoare, pe 5 aprilie, o va întâlni pe Concordia Chiajna, de la ora 21:00.