Mircea Rednic il ataca pe Cosmin Contra: 'A venit Tamas la nationala, mai trebuie sa vina Lupescu si Dudu Georgescu! Eu nu mai pot, sunt operat'

Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a comentat în termeni critici selecţia făcută de Cosmin Contra pentru meciul cu Serbia, spunând în glumă că după Gabriel Tamaş mai trebuie aduşi Ionuţ Lupescu şi Dudu Georgescu.

“A venit Tamaş la naţională, mai trebuie să vină Lupescu acum, Dudu Georgescu şi avem echipă care s-a calificat. Eu nu mai pot, săracul de mine, pentru că sunt operat la ambii genunchi. Nu înţeleg, când s-a preluat echipa de la Daum au fost alte proiecte, întinerim, facem şi cred că cineva nu i-a explicat lui Cosmin Contra ce însemană Liga Naţiunilor. Ai posibilitatea să-ţi formezi o echipă pentru mai târziu. A început bine dar apoi nu ştiu ce s-a întâmplat”, a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

Fundaşul Gabriel Tamaş a fost eliminat în ultimul minut al primei reprize în partida cu Serbia, naţionala României fiind nevoită să joace 45 de minute în 10 oameni în meciul încheiat cu scorul de 0-0, scrie news.ro.

Mircea Rednic a comentat şi scandalul de corupţie din Belgia, spunând că a refuzat în dese rânduri să colaboreze cu impresarul Mogi Bayat: “Sunt vreo trei echipe acum care nu sunt anchetate. Şi Mouscron a avut şansă pentru că eu am antrenat acolo. De ce spun asta? Pentru că aşa cum am fost în dispute cu Giovanni şi Victor Becali în perioada aia aşa am fost şi cu Mogi. La Standard, Mogi nu a adus jucători, la Gent nu a adus, la Mouscron nu a adus jucători. Aşa că ar trebui să-mi mulţumească. Deşi mi-a pus multe piedici la echipele mari. Şi dacă aduc Anamaria Prodan sau Giovanni jucători la Dinamo, care e problema, dacă sunt jucători buni. La Rednic nu există presiuni. Toată lumea are de câştigat”.