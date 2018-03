Mircea Stoian, atac dur la adresa vedetelor autohtone! Vezi ce spune despre sotia lui Maruta: “Mihaela Radulescu este o prezenta incitanta, mult mai interesanta decat anosta si insipida Andra“

Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezenta mai interesanta decat Andra.



“Marturisesc deschis (la doi nasturi de la camasa) ca in razboiul dintre Mihalea Radulescu si Andreea Marin eu am tinut cu Steaua. Daca e sa privim prin ochelarii actualitatii, Mihaela Radulescu e ca imagine cu o lungime de silicon in fata Andreei Marin, si asta nu e chiar bine, pentru ca Andreea e mult mai naturala si mai cu ouatoarele mintii acasa. Ani la rand pseudo-razboiul dintre cele doua dive ale momentului a generat sute de stiri si a avut parte de campanii de presa, cat sa tii doua ziare, cu angajati cu tot, la foc mic si clocot mare. Doua temperemente, doua dive, doua moduri de a vedea viata. Acum Mihalea Raduescu e visul oricarei pitipoance, care aspira sa sara parleazul la nivelul de divasi sa se mute din Balta Alba in Baneasa. Guresa, ca un curcan atacat de o pisica in batatura, dezinhibata si cu silicoanele aproape toate la locul lor, Mihaela este o prezenta incitanta, mult mai interesanta decat anosta si insipida Andra, cu care este colega de platou. Locuind in localitatea Monaco, judetul Coasta de Azur, fosta nevasta de om potent de afaceri, cu un copil frumos, pe care il ascunde, cat si cum poate, de ochii lacomi ai presei, intro relatie stabila cu un jupan de elicopter, cu care nu vrea sa se marite, doamna Radulescu da cu batul prin gardul celebritatii, ori de cate ori simte nevoia si o simte destul de des, fara sa-i pese ce spune pudicul popor, amagit prea des cu manelisti si crudute la minte. Diva de Monaco nu se sfieste nici sa lase urme prelungi de priviri lascive pe trupurile tinereilor care-i plac, nu a pregetat sa se dea prin faina, precum snitelul de porc, in vazul a milioane de oameni, vorbeste liber si cu perdeaua doar putin trasa despre sexualitate si in general face cam tot ce altele la varsta ei isi refuza. Daca mai adaug si faptul ca a locuit ceva vreme, cu acte, in asternuturile lui Stefan Banica, loc prin care au mai trecut, cu acte sau fara, si alte celebritati in frunte cu ”rivala ” Andreea Marin si ca a scris o carte din care nu am inteles mai nimic, imaginea ei se rotunjeste acum cu albus si galbenus, ca un ou de la gaina fetis a Iuliei Albu…”, a scris Mircea Stoian pe blogul sau personal.

