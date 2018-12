Mirela are un nou iubit dupa ce s-a intors de pe insula tentatiilor? E cea mai tare lovitura pe care o primesc ispita Mircea si Ionut

Mirela, una dintre cele mai iubite concurente de pe insula tentatiilor, a plecat singura acasa, desi acolo s-a dat in sufletul ei o lupta crancena intre ispita Mircea si Ionut.

Desi s-a intors acasa singura, dupa ce Ionut, barbatul cu care plecase de acasa ca un cuplu, i-a dezvaluit ca vrea sa ramana pe insula, ca ispita, Mirela a continuat sa posteze imagini cu acesta.

De altfel, aceste imagini cu Mirela si Ionut i-au facut pe multi sa creada ca ei nu s-au despartit de fapt. In plus, au existat si zvonuri care sustin ca ei au plecat in emisiune cu planul facut de acasa, astfel incat fiecare sa devina o mica vedeta, iar totul a fost pentru bani.

In urma cu putin timp, Mirela a postat insa un filmulet cu dormitorul ei, inaintea unei nopti romantice. Ea a avut parte de o surpriza de proportii cand si-a gasit toata camera plina cu flori, petale de trandafiri si . Imediat, multi dintre fani au spus ca gestul ar fi fost facut de Ionut, altii spera insa ca ispita Mircea.

Ei bine, intre toate aceste mesaje, cineva arunca bomba! Se pare ca, Mirela are acum un alt iubit si ca acesta ar fi autorul surprizei din dormitor. ”Mai fratilor.... emisiunea a fost filmata in ianuarie-februarie! Atunci s-a terminat totul. De atunci credeti ca nu putea cunoaste un alt barbat? Asa ma distreaza comentariile voastre. O sa vedeti voi cu cine e de fapt”, este mesajul lasat de cineva, care nu a vrut sa dea mai multe amanunte, desi fanii Mirelei cred ca persoana respective stie adevarul despre iubitul Mirelei de la insula tentatiilor.

Relatia dintre Mari si Iulian a fost una din cele mai controversate din sezonul 4 de la "Insula iubirii". Au iesit scantei intre ei in emisiune, insa acum focul pare domolit.



Mari s-a impacat cu Iulian, iar tanarul pare sa-i fi iertat vorbele grele pe care tanara i le-a adus in emisiune.

Chiar si asa, intre cei doi nu se mai pune problema de o relatie amoroasa, doar de o simpla amicitie.



"Iuli este om foarte ok, doar ca are nevoie de o persoana mai temperata langa el", a raspuns Mari, pe Instagram.

