Mirela Boureanu Vaida: “Eu nu cred ca vreodata pe lumea asta cineva a plans in fata icoanei Maicii Domnului si nu a primit raspuns”

Mirela Boureanu Vaida este un om iubit de marele public, de telespectatori. Si asta, pentru ca artista a dovedit de nenumarate ori ca este un om deschis, sufletist, pune pasiune in orice lucru cat de mic pe care l-ar face. A avut, dintotdeauna un program incarcat, fie ca a fost vorba de emisiune live, la Antena 1, ore in sir, fie ca este vorba de spectacolele de la Teatrul Constantin Tanase sau de concerte. Mai nou, Mirela Boureanu Vaida are rolul principal in musical-ul Mamma Mia, care va fi lansat la finele lui mai. Intr-un interviu acordat redactorului sef Dana Enache, de la revista Viva, Mirela Vaida poveseste si despre partea mai putin stralucitoare a vietii de vedeta, despre neimpliniri care au devenit, intr-un final, reu ...