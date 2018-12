Mirela de la "Insula Iubirii", mesaj dureros dupa ce i-a declarat dragostea lui Ionut, dar el a refuzat-o: "Nu sunt falsa"

mirelabanias

La doar cateva ore dupa ce toata lumea a vazut ce s-a intamplat pe "Insula Iubirii", Mirela Banias a simtit nevoie sa clarifice lucrurile. Desi a fost puternica si era sigura ca nu il mai vrea alaturi de Ionut Gojman, la finalul ceremoniei focului tanara i-a declarat dragostea acestuia, socand pe toata lumea.

Mirela Banias a scris pe retelele de socializare un mesaj in care explica ce i s-a intamplat si de ce a proceat astfel, desi toata lumea credea ca va ramane cu ispita Mircea. Din pacate sau din fericire pentru ea, atat Ionut Gojman cat si Mircea au ramas in Thailanda pentru a fi ispite in sezonul celalalt.

"Dupa o noapte in care am citit si m-am lasat afectata de cuvintele unora dintre voi, am decis sa clarific niste lucruri cu voi. Eu cand am spus ca atunci cand iubesc un om il iubesc cu toata fiinta mea, asa este. Nu, nu am vrut sa ii intorc cuvintele lui Ionut la bonfire, pentru ca asa sunt eu, nu imi place sa ma cert, mai ales cand o tara intreaga va vedea imaginile. Si nu, nu am putut sterge relatia mea cu Ionut in cateva minute, pentru ca la mijloc au fost sentimente puternice, cel putin din partea mea. Am zis ca voi fi mai puternica, ca voi fi o alta Mirela, dar nu s-a intamplat peste noapte. A fost un proces natural, in care sentimentele mele au avut nevoie de timp sa se adapteze noului curs. Da, puteam sa ma folosesc de Mircea sa trec peste mai usor, dar nu asa sunt eu. Nu sunt falsa si niciodata nu voi fi. Ce ati vazut aseara ati vazut-o pe Mirela la inceputul schimbarii ei, ati vazut o Mirela care inca era confuza de lucrurile ce i s-au intamplat. Incercati sa treceti fiecare actiune a mea prin filtrul vostru propriu, voi cat de repede ati fi trecut peste o relatie in care ati iubit din tot sufletul, chiar daca ati fost raniti?", a scris Mirela Banias pe retelele de socializare.

