Mirela Vaida a rupt tacerea: "Veneam zgariata pe fata, batuta"

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite aparitii de pe micul ecran. Prezentatoarea de la Antena 1 a facut dezvaluiri interesante despre copilaria ei. De altfel, este pentru prima oara cand vorbeste despre acea perioada, in care a trait multe intamplari interesante. „Eram descurcareata, ma aducea foamea acasa, veneam zgariata pe fata, veneam batuta", a spus Mirela Vaida. „Aventuri am avut tot timpul pentru ca am fost un copil nelinistit. Un copil care pleca seara si venea dimineata. Nu stiam pe unde umblu, pe unde vin. Parca nici lumea nu era asa de stresata. Ai mei nu isi faceau probleme daca nu vin ca stiau ca pe undeva, prin vecini, lumea stie de mine. Da, ( ...