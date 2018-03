Mirela Vaida, la cutite cu Daniel Buzdugan, la “Ie, Romanie”: “Nu-i voi permite vulpoiului astuia sa-mi ia nicio fata!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie tensionata intre Mirela Vaida si Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, vineri, 9 martie, de la ora 20.00, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase si talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar si locuitori talentati pe care sa-i convinga sa se prezinte la preselectiile pentru show-ul prezentat de Mircea Radu. Cum intre cele doua vedete exista o competitie, fiecare va dori sa aiba in echipa lui tot ce-i mai bun. Vineri seara, dupa o proba pe care cei doi o vor avea de trecut, Daniel Buzdugan isi castiga dreptul sa aleaga cea mai frumoasa fata dintre cele descoperite de Mirela Vaida, urmand ca mandra sa intre in tabara sa, la preselecti ...