Miron Cozma, declaratii acide la adresa Marinelei Nitu, la trei ani de la despartire: „E o femeie narcisista, asta este o boala”

Unele cicatrici sufletesti nu se vindeca niciodata! Este si cazul lui Miron Cozma si al fostei sale partenere, Marinela Nitu, care nu vor sa stie nimic unul despre celalalt. Mai mult decat atat, „Luceafarul Huilei” a facut recent cateva declaratii acide la adresa artistei.

Marinela Nitu si Miron Cozma s-au decis sa mearga pe drumuri separate in viata in urma cu trei ani. Ei nu au mai tinut legatura dupa ce s-au despartit.

„Eu am o relatie foarte buna cu toate femeile cu care am fost, dar cu Marinela este alta situatie. Nu mai vorbesc cu ea! Ea este o femeie narcisista, asta este o boala. Ei se considera cei mai cei, cei mai buni, asa e ea, asta crede despre persoana ei. Am vorbit cu sora sa la telefon, sa-i transmita sa vina sa isi ia niste acte care au ramas la mine. Nu a venit. I-am trimis mesaje si de Craciun, si de Paste, ca asa este frumos, ea nici macar nu s-a obosit sa imi raspunda”, a declarat Miron Cozma pentru Click.

La finalul povestii de iubire traita langa „Luceafarul Huilei”, Marinela Nitu s-a decis sa se intoarca la parinti. In prezent, cantareata de 46 de ani locuieste in Brasov si pare ca-i prieste viata departe de lumea showbiz-ului.

Ruptura s-ar fi produs din cauza nemultumirilor artistei.

„Imi pare rau, dar sunt lucruri peste care nu pot trece. I-am spus ca onoarea mea e mai importanta decat ea si sunt lucruri pe care nu le pot accepta. Nu ma port urat cu femeile, dar sa vina o femeie si sa-mi spuna: «Nu manca ceapa si usturoi, nu bea un pahar de vin, nu asculta muzica, nu te ruga, nu pune tamaie si multe altele!»?!… Pai, stai, ca nu ma calugaresc! Dar cum e posibil ca la mine in casa sa nu pot asculta muzica?!… Acum e mai bine! Eu sunt haiduc!”, a spus Miron Cozma,in 2015, dupa despartirea de Marinela Nitu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.