Miscare de ultim moment in dosarul casei lui Klaus Iohannis! Ce face Tudorel Toader

Ministrul Justitiei Tudorel Toader cere ancheta la notarul Popa Cornelia, cea care nu a inscris casa lui Iohannis in Cartea Funciara, informeaza Antena 3. Demersul lui Tudorel Toader vine dupa ce ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a facut o revenire catre Ministerul Justitiei pentru a afla temeiul legal prin care statul a fost scos din cartea funciara a imobilului din Sibiu pe care Klaus Iohannis l-a pierdut in instanta. „Ministerul Finantelor a trimis catre Ministerul Justitiei o soloicitare vizavi de modul in care notarul de la Sibiu a actionat in anul 2016, intreband daca a fost temei legal pentru ca acel notar sa suspende practic in cartea funciara statul roman ca fiind proprietar al ace ...