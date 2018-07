Miscare surpriza din partea provocatoarei secretare a sefului IPJ Iasi! A iesit din schema onorabil dupa ce a fost filmata in ipostaze de toata jena!

Dumitrita Burac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Secretara sefului Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a fost filmata in ipostaze de-a dreptul rusinoase • Politia ieseana a incercat sa acopere intreaga poveste, iar acele imagini sa fie date uitarii • Dupa ce a fost prinsa furand din hipermarketul Carrefour, Dumitrita Burac si-a dat demisia in urma cu cateva zile • Cei de la Carrefour au acceptat sa se impace cu politista si astfel aceasta a scapat de dosarul penal • Apropiatii ei spun ca este un copil bun, cu o conduita morala impecabila si ca gestul de a fura este total izolat • Ieri, Comisia de Disciplina din cadrul IPJ Iasi urma sa analizeze dosarul disciplinar al politistei In urma cu cateva zile, Dumitrita B ...