Miscarea 5 Stele i-a prezentat pe aliații populiști din Europa in vederea alegerilor europarlamentare

Mişcarea 5 Stele (M5S), principalul partid aflat la conducere în Italia, i-a prezentat vineri pe colegii populişti, forţele anti-sistem din Finlanda, Grecia, Croaţia şi Polonia, drept noii săi aliaţi europeni, informează dpa şi AFP preluate de Agerpres.

Liderul M5S, vicepremierul italian Luigi Di Maio, caută parteneri pentru a forma un nou grup politic în Parlamentul European, după alegerile europarlamentare din mai.Susţinând un discurs la Roma, Di Maio a declarat că acest grup va include Zivi Zid, mişcarea populistă de stânga din Croaţia, AKKEL, un mic partid al fermierilor din Grecia, Kukiz 15, mişcare populistă şi de extremă dreapta din Polonia condusă de un fost cântăreţ de muzică rock, şi Likinit, un mic partid susţinător al pieţei libere din Finlanda.Acest nou grup îşi propune să fie, în cadrul viitorului parlament european, "un punct de echilibru care să cântărească în alegerile fundamentale din anii viitori", a declarat Luigi Di Maio, anunţând un manifest din zece puncte care va reuni cele cinci formaţiuni din UE. Democraţia directă, lupta împotriva birocraţiei şi corupţiei, susţinerea "Made in" vor figura în acest text."Grupul va avea un manifest comun, însă toate partidele care vor face parte din el îşi vor prezenta de asemenea programul lor", a declarat Di Maio, care i-a invitat la Roma pe liderii celorlalte patru formaţiuni. "Dorim ca drepturile sociale să revină în modă. Obiectivul nostru este de a ameliora viaţa cetăţenilor şi de a crede din nou în visul european", a adăugat liderul M5S.Grupurile politice din Parlamentul European trebuie să fie formate din cel puţin 25 de parlamentari din şapte ţări diferite, ceea ce înseamnă că M5S are nevoie de cel puţin alţi doi parteneri în Europa.Unii membri ai mişcării franceze de protest Vestele Galbene intenţionează să candideze în alegerile europarlamentare, însă încercările M5S de a lua legătura cu mişcarea nestructurată s-au dovedit controversate. Di Maio a declarat că în prezent are loc un "dialog"."Vreau să subliniez că nu avem intenţia de a avea un dialog cu facţiunile Vestelor Galbene care vorbesc despre război civil sau insurecţie armată", a spus Luigi Di Maio în acest sens.Săptămâna trecută, Franţa şi-a rechemat ambasadorul de la Roma după ce Di Maio a discutat lângă Paris cu Christophe Chalencon, membru radical al Vestelor Galbene. Joi, postul italian de televiziune La7 a difuzat o înregistrare în care Chalencon susţinea că Franţa "se află în pragul unui război civil", cu "paramilitari" gata să atace guvernul.Cu câteva ore înainte de discursul lui Di Maio, guvernul francez a anunţat revenirea la Roma a ambasadorului său, punând de facto capăt disputei diplomatice cu Italia.