Misha a spus adevarul dureros. Cum reactioneaza Maya, fetita sa, cand il vede pe Connect-R

misha si familia

Divortul lor a ridicat foarte multe semne de intrebare. Daca pana acum nu s-au clarificat lucrurile, Misha a iesit in public si a dat primele declaratii pentru a dezvalui tot ce s-a intamplat intre ei si cum este viata de dupa divort. A spus ce relatie are acum cu Connect-r si cine sta mai mult timp cu fetita.

Misha a vorbit intr-un interviu despre relatia pe care Maya o are cu Connect-r. Micuta si tatal ei se inteleg perfect, iar atunci cand se intalnesc sunt de nedespartit.

"Da, cam da. Daca apare tatal ei in peisaj nu prea ma mai baga in seama, dar si inainte si acum isi petrecere foarte mult timp cu mine. Adica si inainte ne petreceam foarte mult timp impreuna. In ultimul timp tatal ei are un program mai incarcat. Relu a intrat in trust la Antena si e ocupat cu "Te cunosc de undeva". Maya se uita la tati la tv. Programul lui e mai incarcat, are si concerte mai multe. In ultimul timp s-au vazut mai rar, dar de cate ori poate bineinteles ca se vad", a spus Misha.

Misha a a fost intrebata si daca a vorbit cu fetita ei despre cele intamplate intre ea si tatal ei, artista spunand ca a evitat sa deschida acest subiect pentru ca Maya este prea mica.

"Maya e prea mica in momentul asta ca sa inteleaga sau sa pot sa ii explic treburi de genul acesta. Nu am discutat nimic", a spus Misha.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.