Misha rupe tacerea dupa aproape o luna de la anunțul divorțului de Connect-R!

Yuka Ogata, o politiciană japoneză care a fost forţată să părăsească o şedinţă a consiliului municipal anul trecut pentru că a venit cu copilul său de şapte luni, a fost din nou dată afară, de data aceasta pentru că a mestecat o pastilă de tuse, scrie The Guardian.Ogata a fost nevoită să părăsească ...

O angajata de la departamentele Achizitii si Contabilitate din spitalul Malaxa a povestit la tribunal cum fostul manager Florin Secureanu dadea contractele unitatii medicale unor apropiati si modul in care acesta se comporta cu subalternii.

17 ministri ai Transporturilor n-au reusit, in 13 ani, nici macar sa repare un pod feroviar peste Arges construit in timp record de inginerii englezi, in secolul al XIX-lea.