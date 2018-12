Mister dupa avalansa care a ucis un barbat in Bucegi. Salvamontistii se tem ca mai e o victima

Bucegi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este alarma in munti dupa ce doi turisti care urcau in Bucegi au dat peste trupul fara viata al unui barbat surprins de avalansa. A fost gasit intr-o zona periculoasa in care au mai fost si alte tragedii. In timp ce incercau sa ajunga la cadavru, salvamontistii au descoperit si alti pasi in zapada. Se tem ca avalansa a mai ingropat cel putin o victima. Trupul barbatului a fost descoperit la 15 si 30 de minute, la 2200 de metri altitudine, pe un traseu periculos de pe Valea Morarului, inchis in aceasta perioada. Catalin Tamaianu, salvamontist de la Salvamont Bucegi: Este un traseu nemarcat pentru oameni experimentati ai muntelui. Banuim ca cel care este acolo stia ce face. Cei doi turisti care l-au gasit au i ...