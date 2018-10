Mister elucidat dupa aproape 100 de ani. Cum arata de fapt miezul Pamantului

Pamant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii au obtinut dovada dupa ce au monitorizat undele seismice lasate de replicile unor cutremure. Dupa aproape 100 de ani de incertitudine, cercetatorii au aflat in sfarsit cum arata miezul planetei noastre: nucleul interior este solid. Teoria a fost lansata in 1936, de catre cercetatoarea daneza Inge Lehmann, dar pana acum nu eixstau dovezi in acest sens. Folosind o tehnica noua, utilizata initial pentru a masura grosimea stratului de gheata din Antarctica, oamenii de stiinta de la Universitatea Nationala din Australia au monitorizat replicile unor cutremure si astfel au realizat o „amprenta” a Pamantului. In acest fel, ei au observat ca teoria este corecta si miezul interior al planetei ...