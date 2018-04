Mister total la Casa Alba: Stejarul plantat de Macron si Trump a disparut

Stejarul oferit de Emmanuel Macron lui Donald Trump, pe care cei doi preşedinţi l-au plantat pe 23 aprilie în grădina Casei Albe, a dispărut, potrivit unui fotograf al agenţiei de presă Reuters, informează news.ro.

”O pată galbenă se vede acolo unde a fost plantat arborele”, se arată în explicaţii foto ale agenţiei.

Preşedintele francez a oferit acest arbore drept simbol al prieteniei între Franţa şi Statele Unite. El provine dintr-o pădure din nordul Franţei în care au murit 2.000 de puşcaşi marini în Primul Război Mondial.

Pentru moment nu s-au oferit explicaţii cu privire la locul unde se află arborele. Fotografii în care cei doi şefi de stat au plantat stejarul au condus la numeroase deturnări.

As a "living tribute" to President Trump and the American people during his state visit this week, French President Macron presented an oak sapling taken from the site of the key WWI battle at Belleau Wood -- a legendary spot for the US Marines Corps. https://t.co/YcbWGQXVUZ pic.twitter.com/Z9v56AXm1S