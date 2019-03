Mister total. Locuitorii unui sat din Spania au primit plicuri cu bani

Plic cu bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plicuri cu bani distribuite fara vreun motiv aparent in cutia postala sau pe sub usa – asta s-a intamplat unui numar de 15 locuitori ai satului Villarramiel, din nord-vestul Spaniei. De vreo saptamana, donatorul misterios care trimite plicuri cu sume de 50, 70 sau 100 de euro a devenit subiectul discutiilor satului cu 800 de locuitori, povesteste pentru AFP primarul Nuria Simon. Vezi si: Ce-a putut pune un invitat in plicul de dar de la nunta! Intrece orice imaginatie - FOTO „Cu totii suntem uimiti si asteptam, deoarece nu stim nici de unde pot veni acesti bani si nici cine este donatorul”, afirma ea. Unii locuitori au primit pur si simplu banii in plicuri maro. Altii au benefici ...