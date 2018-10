Misterele asociatiei din SUA care a reclamat-o pe sefa Inaltei Curti la Inspectia Judiciara. Era suspendata cand s-a facut plangerea

Coalitia romanilor din SUA era suspendata din activitate in momentul in care a facut plangere la Inspectia Judiciara impotriva sefei Inaltei Curti, judecatorul Cristina Tarcea. Mai mult, potrivit actelor din SUA, ONG-ul nu are niciun membru. Presedintele asociatiei sustine insa ca sunt 3.000 de membri "sustinatori".