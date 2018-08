Misterele din viata Mariei Tanase: "Cu limba de moarte ii rog sa nu aduca nimanui la cunostinta moartea mea"

Maria Tanase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Cu limba de moarte ii rog sa nu aduca nimanui la cunostinta moartea mea, cu exceptia oficialitatilor si in orice caz inmormantarea sa fie anuntata cu o zi mai tarziu chiar si celor ce m-au cunoscut. Nu vreau mascarada si panarama”, mentiona Maria Tanase in testamentul sau intocmit pe 3 iunie 1963, la notarul de stat Dumitru Moldoveanu, cu 19 zile inaintea decesului sau. Documentul se afla in patrimoniul Muzeului Olteniei, alaturi de alte sute de documente si de bunuri ce au apartinut Pasarii Maiastre a scenei romanesti. Intr-unul dintre depozitele Muzeului Olteniei, printre alte obiecte de patrimoniu national dedicat istoriei etnografice romanesti, sunt foarte bine conservate cele peste 1.30 ...