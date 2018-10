Misterele Justitiei: Cine a motivat condamnarea baronului Duicu, dupa pensionarea judecatoarei Costiniu?

Situatie fara precedent pe rolul instantelor din Romania. Inalta Curte trebuie sa stabileasca cine a semnat motivarea sentintei prin care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu (PSD), a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care era judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.