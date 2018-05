Misterioasa Planeta Numarul Noua exista in sistemul nostru solar! O noua dovada in acest sens

Planeta Numarul Noua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teoria conform careia ar exista o planeta uriasa, nedescoperita inca, in sistemul nostru solar, a fost lansata in 2016. In anul 2016, astronomii Konstantin Batygin si Michael Brown de la Institutul de Tehnologie California au lansat ipoteza existentei unei uriase planete, care se afla foarte departe de noi, dincolo de Neptun. Planeta ar fi de 10 ori mai mare ca Pamantul, dar nu poate fi observata direct pentru ca se afla la limita exterioara a sistemului nostru solar. Dar existenta ei este sugerata de orbitele ciudate, inexplicabile, ale unor planete pitice din aceasta regiune. Recent, o noua descoperire vine in sprijinul acestei teorii. David Gerdes si Juliette Becker, astronomi la Universita ...