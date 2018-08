Misterul grupelor sanguine a fost dezvaluit. Persoanele cu Rh negativ au trasaturi neobisnuite

rh negativ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studii recente arata faptul ca persoanele ce au o grupa rara de sange cu Rh negativ prezinta trasaturi neobisnuite si un ADN modificat. Jurnalistii de la yournewswire.com sustin ca cele mai recente studii din domeniul biologiei au scos la iveala ca persoanele care au o grupa de sange cu Rh negativ prezinta in sangele lor trasaturi mai putin umane, ADN-ul lor este diferit de cel al majoritatii oamenilor si cercetatorii cred ca aceste persoane ar putea fi urmasii Nefilimilor, „ingerii cazuti” din Biblie. Oamenii au patru grupe principale de sange: A, B, AB si 0, iar clasificarile sunt derivate din antigenii pe care ii are fiecare persoana in sange, acele proteine care se gasesc la suprafata celu ...