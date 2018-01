Misterul microfonului din locuința ministrului Carmen Dan, aproape de final: Gelozia - principala varianta de lucru

Variantele de lucru ale celor care ancheteaza plangerea penala depusa de Carmen Dan in urma depistarii unui dispozitiv de inregistrare in locuinta sa se restrang pe zi ce trece, in acest moment fiind luata in calcul mai mult decat oricand latura romantica a acestei dezvaluiri, informează national.ro, printr-un articol semnat de jurnalistul Cătălin Tache.

Luna trecuta, national.ro anunta ca Bogdan Despescu este pe faras si urmeaza a fi demis in cel mai scurt timp, urmandu-se a se astepta doar oportunitatea mediatica de a fi „ejectat” din fruntea IGPR. Unul dintre principalele reprosuri care i se aduceau acestuia fiind tocmai „autismul” dovedit atunci cand, de exemplu, ar fi trebuit sa comunice ceva mai clar cand a explodat „bomba” microfonului din apartamentul lui Carmen Dan. Iar mutarea „suspecta” a adjunctului Directiei Operatiuni Speciale, Laurentiu Petrache pe un post similar la Politia Transporturi nu a facut decat sa „legendeze” si mai mult, printre initiatii sistemului, scenariul unei „lucraturi interne”. Mai ales ca Petrache, ca si Tatu de altfel, erau recunoscuti drept „regii” neincoronati ai interceptarilor din MAI.

Iata insa ca izolarea informationala a ministrului de Interne de catre „vechea garda” din Politie, care a condus de altfel la riscanta sa iesire publica pare acum cu atat mai grotesca cu cat, din cate reiese din informatiile intrate in posesia noastra, respectivul microfon ar fi fost montat acolo din pura gelozie, pe vremea cand apartamentul locuit in prezent de ministrul de Interne era ocupat de un cuplu de cetateni straini, mai notează sursa citată.

Apartamentul in care locuieste Carmen Dan si pentru care plateste o chirie lunara de 600 de euro are 170 metri patrati si se afla la etajul unu al imobilului de pe strada Marcel Andreescu nr. 7. Insa microfonul descoperit de Carmen Dan pare sa fi fost amplasat mascat in priza, dupa cum sustin sursele national.ro, de pe vremea unui cuplu care a ocupat apartamentul inainte, cetateanul francez de origine marocana fiind foarte gelos pe consoarta sa basarabeanca. Asa ca a recurs la o metoda traditionala pentru a o monitoriza fara stiinta acesteia… Si, pe scurt, cam aceasta ar fi toata povestea acestui microfon care a ajuns sa aiba proportiile unui adevarat atentat la siguranta nationala, singurul mister fiind cum de ancheta a fost atat de „misterioasa” incat nu s-au lamurit lucrurile de la bun inceput…

