Misterul romanului ce pare ca vorbeste la un telefon mobil in anii 80, cu 30 de ani inainte ca acest dispozitiv sa fie inventat. Totul s-a intamplat la un meci Dinamo-Sportul

Gsp.ro a postat o fotografie cu ceea ce pare un tanar din Romania care vorbeste/asculta la mobil. Pe fostul stadion 23 august. Pe 16 martie 1985, cu 30 de ani inainte sa se inventeze telefoanele mobile. Totul s-a intamplat la un meci Dinamo-Sportul. Desi fotografia este una care la prima vedere te duce cu gandul ca tanarul din imagine ar putea fi un calator in timp, explicatia logica vine in randurile urmatoare. In poza se observa foarte clar tanarul ce tine ceva la ureche, care la prima vedere te duce cu gandul la un telefon mobil.Conform publicatiei citate tanarul e in posesia unui radio prin care asculta live emisiunea "Fotbal Minut cu Minut", unde se transmiteau celelalte partide ...