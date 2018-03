Misterul trenului nord-coreean: blindat, lent si plin de soldati pentru Kim Jong-un. Bunicul dictatorului a venit in Romania cu o garnitura asemanatoare - VIDEO

Kim Jong Un tren blindat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indiciul primei calatorii in strainatate a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost aparitia unui tren blindat in Gara Centrala din Beijing. Bunicul si tatal sau, primii doi lideri ai regimului comunist de la Phenian, au avut aceeasi preferinta in ceea ce priveste deplasarile in afara Coreei de Nord. Desi nu are frica de avion, Kim Jong-un a respectat traditia intemeiata de bunicul sau, Kim Ir-sen, si urmata fidel de tatal sau, Kim Jong-il, si a efectuat prima calatorie in strainatate in calitate de lider al statului nord-coreean la bordul unui tren. Ultima vizita a lui Kim Jong-un in China a fost in 2011. Atunci l-a insotit pe tatal sau, care a evitat calatoriile cu avionul. In 2011, ...