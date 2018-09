MIT sau ADEVAR: Cojile de seminte pot conduce la APENDICITA?

De cand eram copii, ni se spunea insistent sa nu mancam semintele cu tot cu coaja, deoarece putem face apendicita. Acest mit a fost insa spulberat. Medicul gastroenterolog, Bogdan Mateescu, a explicat, pentru romaniatv.net, ca in situatia in care sunt ingerate cojile de seminte, acest lucru nu poate fi catalogat drept periculos, decat in situatia in care aceste coji nu sunt comestibile.

"Semintele comestibile sunt sanatoase. Cojile lor, care nu sunt comestibile, nu trebuie inghitite, dar nu reprezinta in mod normal un pericol. O cantitate mica (asa cum se intampla accidental) nu are efecte periculoase si nu creste riscul de apendicita, nici la adulti, nici la copii. Ingestia cojilor sau samburilor in cantitate mare (asa cum fac unele persoane cu probleme psihice) poate duce la neplaceri si necesita interventii medicale pentru eliminarea lor", a explicat, pentru romaniatv.net, Bogdan Mateescu, medic gastroenterolog.

Medicul atrage atentia ca semintele in stare naturala sunt cele sanatoase, si nu cele care au sare si sunt prajite.

"Excesul de ulei sau de sare este daunator sanatatii, fiind implicat in promovarea excesului ponderal, in dezechilibre ale metabolismului lipidic, in cresterea valorilor tensiunii arteriale, etc. În cazul refolosirii uleiului, apar substante cu potential carcinogen care favorizeaza aparitia unor tipuri de cancer, ca de exemplu cel gastric", spune medicul gastroenterolog.

Printre cele mai sanatoase seminte se numara semintele de in. Acestea sunt bogate in acizi grasi omega-3, dar si in proteine si fibre. Si semintele de canepa fac parte din categoria alimentelor care contin cantitati mari de nutrienti si antioxidanti.

Nici semintele de susan nu trebuie sa lipseasca din alimentatie. Acestea sunt bogate in calciu, magneziu, fier si zinc. În ceea ce priveste semintele de floarea-soarelui, acestea au combinatia perfecta de fitochimicale. Mai mult, acestea contin acid folic, dar si grasimi bune, vitamina E, seleniu si cupru.

Lista poate fi completata si cu semintele de chimen, de dovleac, semintele de mustar, semintele de chia, de papaya sau semintele de anason.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.