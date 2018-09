Mita la Spitalul Universitar, deja un mod de viata! Nu platesti, urci pe scari 9 etaje! O poveste cutremuratoare!

Experiente neplacute, dupa alte experiente neplacute, la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde oamenii inca sunt nevoiti sa dea spaga pentru orice. Vrei un asternut curat, trebuie sa platesti, vrei sa ti se faca o injectie, eventual tot cumparata de tine, desi esti internat, platesti si intepatura. Vrei sa mergi cu liftul, platesti din nou, chiar daca esti pacient, batran si plin de boli. Alternativa sunt scarile, pana la etajul 8-9. Asa a patit o femeie care a publicat o postare foarte trista pe o retea de socializare. Povestea ei despre spaga de la Spitalul Universitar face inconjurul Internetului!

”Dupa ce am nascut primul copil, am plecat de la spitalul universitar bucuresti in depresie. AM TACUT. Am dat spaga din momentul in care am parcat masina si pana mi-au imbracat copilul, pentru externare. Pentru infirmiere, 10 lei nu era destul ca sa schimbe un asternut patat de sange. Tot pentru 10 lei, asistenta iti brusca copilul, la baia de seara. Erau aranjate, purtau bratari Pandora, miroseau tare a parfum scump si purtau papuci albi de piele. AM TACUT.

Mita de la Spitalul Universitar, un mod de viata

Azi, doamna din imagine, liftiera la SUUB, l-a coborat pe tata de la etajul 9, unde este INTERNAT, pana la parter. Prin exceptie, tata nu i-a dat nimic. Cand a trebuit sa se intoarca in salon, cu sticla de apa pe care si-o cumparase de la parter, tata a urcat scarile aceleasi 9 etaje. Are 61 de ani si este internat la neurologie cu probleme vasculare serioase. Doamna a refuzat sa il mai ia cu liftul! #suub#murim la spital”, a scris o femeie pe o retea de socializare.

Greva foamei timp de 17 zile, la Spitalul Universitar

Activitatea Spitalului Universitar din Capitala a fost paralizata in urma cu cateva saptimani de un protest spontan al angajatilor! Asistentii medicali si infirmierele si-au manifestat nemultumirea fata de conditiile in care trebuie sa munceasca. Angajatii au reclamat faptul ca nu le ajung materialele sanitare, iar conditiile din spital lasa de dorit. Pe de alta parte, au fost anuntati ca nu vor primi voucherele de vacanta. Conducerea spitalului, in replica, a sustinut ca lucrari de modernizare se fac in permanenta, si ca unele doleante ar fi exagerate.

Mai mult, doi dintre asistentii medicali au anuntat ca au intrat in greva foamei, nemultumiti de conditiile in care trebuie sa lucreze medicii si asistentii in spital. ”Un asistent umbla si alearga de nebun 3, 4 etaje ca sa poata sa aduca betadina si ce trebuie pentru bolnavi. In blocul operator nu s-a facut nicio investitie. S-au retapitat scaune vechi, s-au retapitat mese de operatie. S-au schimbat lampi cu unele din alt bloc operator, de acum 10 ani”, spune o asistenta, potrivit stirileprotv.ro.

Cei doi asistenti medicali de la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti aflati in greva foamei in semn de protest fata de conditiile din unitatea medicala au decis sa renunte la protest, dupa 17 zile!

Anuntul a fost facut de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu, care spune ca cei doi asistenti medicali, Daniel Simion si Mariana Luceanu, au iesit din greva foamei, dupa ce ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis doi reprezentanti ai ministerului care i-au convins pe cei doi sa incheie aceasta forma de protest extrema.

„Motivul pentru care au ales aceasta metoda extrema de protest cei doi asistenti medicali este unul foarte cunoscut de noi toti, mizeria, coruptia si incompetenta care domina sistemul sanitar. Cei doi asistenti medicali sunt eroii nostri, ei s-au sacrificat pentru ca la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti conditiile de ingrijire pentru pacienti sa fie decente. Apreciez faptul ca doamna Sorina Pintea a trimis Corpul de Control si ca astazi a trimis doi reprezentanti ai Ministerului Sanatatii care i-au convins pe cei doi sa incheie aceasta forma de protest extrema”, a scris pe Facebook deputatul USR.

