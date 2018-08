Miting 10 august! Ce se intampla, acum, in Bucuresti! Mai multi jandarmi au fost raniti de cativa huligani - UPDATE

miting Bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE 17:40 Informatii socante! Protestul care ar trebui sa fie unul normal intr-un stat democrat se transforma, incet incet, intr-un protest extrem de daunator pentru democratie. In aceste momente, potrivit unor informatii, se arunca cu excremente in Jandarmerie. Daca informatiile sunt corecte, atunci avem de-a face cu o adunatura de huligani care nu respecta oamenii legii, oameni care doar isi fac datoria! UPDATE: Au aparut primele incidente. In jurul orei 16:00, participantii au rupt gardurile de protectie instalate de fortele de ordine, au alergat spre Palatul Victoria si au ajuns pana la gardul Guvernului. Cativa manifestanti au aruncat cu sticle, iar jandarmii au intervenit cu gaze ...