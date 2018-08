Miting 10 august. Primii protestatari au ajuns deja in Piața Victoriei! Aceștia au sosit din locuri foarte diverse

Legea pensiilor nu are legătură cu alegerile parlamentare din 2020, altfel s-ar fi aplicat din acel an, ea urmând să se aplice din 2021 pentru că funcţionarii de la Casa Naţională de Pensii au nevoie de minimum doi ani pentru a recalcula 5,9 milioane de pensii, a anunţat vineri ministrul Muncii, Olg ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Conflictul dintre cunoscuta prezentatoare a stirilor, Andreea Berecleanu si fostul ei sot, actualul consul in Africa de Sud, Andrei Zaharescu este departe de a se fi incheiat cu toate ca au trecut cinc ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail ”Iohannis este in stare sa faca orice in aceasta toamna, sa dea jos Guvernul, chiar si prin violenta pentru ca aceasta lege sa nu intre in vigoare”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea, jo ...