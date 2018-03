Miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, la Targu Mures. Ce au scandat manifestantii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cateva mii de persoane au participat sambata la un miting cu pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Participantii la mitingul organizat de Consiliul National Secuiesc (CNS) s-au adunat, sambata, in jurul orei 16 in fata Monumentului Secuilor Martiri din Targu Mures avand asupra lor steaguri secuiesti ale Ungariei. Ei s-au rugat, au scandat ”Autonomia” si au desfasurat in jurul monumentului un steag secuiesc de mari dimensiuni, scrie Mediafax. Printre cei prezenti se numara eurodeputatul Tokes Laszlo, care a si luat cuvantul, dar si invitati din Tara Bascilor (Spania). Maghiarii radicalisti pierd din virulenta! Nu mai vor autonomia Tinutului Secuiesc? . . Manifestarea este su ...