Mitingul diaspora, samanța de scandal in lumea politica - Omul lui Basescu, atac incendiar la PNL

Mihaela Buzarenescu rateaza US Open! Accidentarea pe care jucătoareaa de tenis Mihaela Buzărnescu a suferit-o la Rogers Cup o va priva de prezența la turneul de Graand Slam, US Open. Românca a anunțat pe o rețea de socializare că are un ligament rupt şi întindere la alte două ligamente la glezna pe care şi-a accidentat-o în meciul contra ucrainencei Elina […] The post Mihaela Buzărenescu ratează US Open! appeared first on Cancan.ro.

A fost decretata starea de urgența in sudul Californiei din cauza incendiilor de vegetație! Peste 20.000 de oameni, evacuați Autoritățile din California au evacuat mai mult de 20.000 de oameni de la sud de Los Angeles, guvernatorul Jerry Brown declarând vineri dimineață starea de urgență pentru orașele Orange și Riverside, în urma unui incendiu care se îndreaptă către Parcul Național Cleverland, informează AP. Guvernatorul Jerry Brown a anunțat că sute de case au fost […] The post A fost decretată starea de urgență în sudul Californiei din cauza incendiilor de vegetație! Peste 20.000 de oameni, evacuați appeared first on Cancan.ro.

Indicele Robor la 1 luna a scazut, iar cel la 3 luni a stagnat! Indicele ROBOR la 1 lună a scăzut vineri (10 august) la valoarea de 3,22%, de la 3,23% nivelul înregistrat joi (9 august), reiese din datele publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a stagnat […] The post Indicele Robor la 1 lună a scăzut, iar cel la 3 luni a stagnat! appeared first on Cancan.ro.

Polițiștii sunt in alerta! Adolescenta din Oradea care si-a injunghiat bunica a disparut fara urma Este alertă în România, după ce polițiștii din Oradea au făcut un apel prin care anunțau dispariția copilei de 13 ani din Oradea, care și-a înjunghiat de mai multe ori bunica miercuri, 8 august. Ea a fost dată în urmărire națională de autorități. Polițiștii orădeni au făcut publică o fotografie cu tânăra și cer sprijinul […] The post Polițiștii sunt în alertă! Adolescenta din Oradea care şi-a înjunghiat bunica a dispărut fără urmă appeared first on Cancan.ro.

Geamurile sediului unei filiale PSD din Bucuresti au fost sparte Geamurile sediului din Sectorul 6 aparţinând unui partid politic au fost sparte, la faţa locului fiind efectuate cercetări, anunţă Poliţia Capitalei. Surse judiciare au declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că este vorba despre sediul PSD.

Mai mult de 20.000 de oameni au fost evacuati din calea flacarilor in sudul Californiei Autorităţile din California au evacuat mai mult de 20.000 de oameni de la sud de Los Angeles, guvernatorul Jerry Brown declarând vineri dimineaţă starea de urgenţă pentru oraşele Orange şi Riverside, în urma unui incendiu care se îndreaptă către Parcul Naţional Cleverland, informează AP.

Noua Lege a Pensiilor | Lia Olguta Vasilescu: Varsta standard de pensionare nu se modifica Ministrul Muncii prezintă, vineri, proiectul noii legi a pensiilor, precizând, printre prevederi, că vârsta standard de pensionare nu se modifică, nici stagiul minim. Proiectul mai prevede că mamele care au crescut trei copii, până la 16 ani, se pot pensiona mai devreme.

Mihai Șora anunța ca va participa la protestul din Piața Victoriei: Oamenii aceștia vin acasa pentru ca iși iubesc țara, pentru ca le pasa Filosoful Mihai Șora susține, referitor la protestul care are loc vineri, că românii care muncesc în străinătate vin acasă pentru că le pasă de țară, sfătuindu-i pe bucureșteni să îi susțină din respect. "Ne vedem la Girafa", își încheie Mihai Șora mesajul."Bună dimineața, copii! ...

Autorul atacului cu un camion, comis in anul 2017 la Stockholm, a fost agresat in inchisoare de un deținut Solicitantul de azil uzbec radicalizat Rahmat Akilov, care ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă pentru atacul cu camion comis în aprilie 2017 la Stockholm şi soldat cu moartea a cinci persoane, a fost agresat de un alt deţinut în penitenciar, relatează vineri dpa, potrivit Agerpres. ...