Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, despre referendum: Familia creștina este cel mai important proiect de țara

Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a declarat, duminică, la Timișoara, după ce a votat la referendum, că familia creștină reprezintă “cel mai important proiect de țară”, iar dacă va eșua, România ar putea să “cadă în istorie”, conform Mediafax.

Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a votat, duminică, la secția din Timișoara aflată în incinta Liceului Pedagogic “Carmen Sylva”.

La ieșirea de la urne, mitropolitul Banatului a afirmat că familia creștină reprezintă cel mai important proiect de țară pentru români.

“Am votat pentru susținerea celui mai important proiect de țară, familia. Familia creștină este cel mai important proiect de țară existențial pentru noi, românii. Dacă acest proiect de țară eșuează, înseamnă că România ar putea să cadă din istorie. De aceea, acest proiect național de țară, familia, trebuie susținut și de noi și de cei care vor veni după noi. Eu sunt călugăr, nu am familie, și totuși am venit să susțin acest proiect de țară, am venit ca să îmi cinstesc părinții. De aceea, nu numai pe părinții mei îi cinstesc, ci pe toți părinții și pe toate familiile de români care de-a lungul istoriei au dat oameni de cinste aici, în țara de la poalele Carpaților, România noastră”, a declarat Ioan Selejan.

Prezența la vot la ora 10.00 în a doua zi de referendum era, în județul Timiș, de 7,41 la sută.