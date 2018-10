Moțiune de cenzura liberala deturnata. Care sunt de fapt agendele ALDE, UDMR și taberei anti-Dragnea (Analiza)

Liberalii încearcă din nou marea cu degetul. De această dată, sorții le sunt mai favorabili sau cel puțin așa cred ei. PSD a reușit performanța. în ultimele luni, să-și răcească relațiile cu vechii săi colaboratori, ALDE și UDMR. Presiunea Occidentului, nemulțumit de acțiunile Guvernului Dăncilă, coordonat din spate de Liviu Dragnea, în special în domeniul justiției, pare a fi dat aripi Opoziției de acasă. Doar că, ALDE și UDMR au propriile lor agende în negocierile la dublu care se poartă în aceste zile.

Aleșilor PNL li s-a cerut de către conducerea de partid să nu plece nicăieri din Bucureşti în perioada 14-21 noiembrie, semn clar pentru mulți din ei că se pregătesc pentru o moţiune de cenzură sau altceva (n.a. Ludovic Orban vorbea de proceduri care s-ar putea întâmpla). Negocieri se poartă deja de câteva săptămâni, inclusiv cu cei din UDMR și ALDE. Către toți se vinde teza că Bruxelles-sul nu vrea ca la cârma șefiei UE să se afle anul viitor Guvernul Dăncilă și omul care comandă acest Executiv din spate, Liviu Dragnea.

"Semnalul a e clar și a fost dat în toate grupurile politice europene. PES nu poate renunța la PSD, pentru că fără parlamentarii social-democrați, grupul socialiștilor europenni va pierde marja de negociere în tratativele ce vor urma după alegerile viitoare la PE. În schimb, PPE se poate descurca foarte bine fără UDMR, iar ALDE european a demarat deja procedurile pentru a arăta pisica lui Tăriceanu și alor săi. Cei de la Bruxelles vor să evite un potențial dezastru în momentul în care țara noastră va prelua șefia UE", susțin surse parlamentare conexe din PNL și PSD.

În PNL este deja euforie. Unii fac și desfac noi formule de guvern, din care să facă parte ALDE și UDMR. Câțiva merge chiar mai departe și nu au nicio problemă cu varianta unui guvern larg, cu Călin Popescu Tăriceanu premier, ca o garanție a implicării și fidelizării ALDE în acest nou joc politic, susțin surse din conducerea PNL.

De altfel, liberalii mizează și pe aportul voturilor taberei anti-Dragnea din PSD în cazul unei moțiuni de cenzură. Aceștia din urmă sunt nemulțumiți de modul în care Dranea decide cine va fi remaniat și cine va fi numit în locul celor maziliți.

"Plătește serviciile unora, neglijează serviciile altora. Nimeni nu înțelege nimic. Acțiunile Guvernului sunt haotice, luate pe un raționament care ne scapă. Până și noi știm că se alatura ca Dăncilă să nu mai fie premier în momentul preluării șefiei UE", ne-au dezvăluit surse pesediste din tabăra anti-Dragnea.

Accesta însă punctul terminus până unde interesele adversarilor liderului PSD se împletesc cu cele ale Opoziției. Cei câțiva zeci de parlamentari au interes să scape de Dragnea și oamenii săi din conducerea PSD și din Guvern, nu să-și vadă partidul scos de la actul guvernării. Cel mult vor să se folosească de demersurile liberalilor pentru a mai șubrezi poziția lui Dragnea în PSD și să mai câstige noi adepți înainte de asaltul final.

"Dacă se va ajunge la moțiune de cenzură, noi vom fi cel mult spectatori. Cum să explicăm filialelor de acasă că am sprijinit scoaterea partidului de la guvernare?", ne-au mai explicat sursele citate.

O agendă diferită pare a avea și Tăriceanu. Contacte și negocieri cu PNL au existat în ultimele săptămâni, chiar au fost încurajate de liderul ALDE, în parte pentru a afla intențiile liberalilor, în parte pentru ca aceste negocieri să ajungă la urechile lui Dragnea, prins în calculele remanierii, cu un Tudorel Toader, măr al discordiei între partenerii de guvernare.

"A avut grijă ca Dragnea să știe și să afle că este deschis la negocieri cu PNL. Așa cum a avut grijă să-i transmită că Toader poate fi o monedă de schimb în ecuația viitoarei remanieri", ne-au explicat surse din ALDE jocul dublu practicat în acest moment. În realitate, ALDE urmărește obținerea unui nou minister de la PSD în schimbul mazilirii lui Toader la Justiție, iar intenția PNL de a veni cu o nouă moțiune de cenzură vine ca o mănușă planurilor lui Tăriceanu în acest domeniu.

Deja, se pare că ALDE a început să culeagă roadele acestei strategii. Dragnea nu se mai grăbește cu remanierea, CEX-ul PSD dedicat acestui subiect fiind amânat pentru o dată încă necunoscută. Iar Tăriceanu pare că jubilează.

"Nu am avut de gând, nu am de gând şi nici nu voi avea de gând să rup coaliţia şi acelaşi lucru cred că îl împărtăşeşte şi colegul meu, preşedintele PSD, Liviu Dragnea. (...) Am văzut în ultimele zile: zvonul bate realitatea. Relaţia nu e nici mai bună, nici mai rea ca acum patru zile, o săptămână“, a declarat aseară Călin Popescu Tăriceanu. „Din când în când, anumite puncte de vedere diferite nu trebuie să mire pe nimeni, pentru că nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă şi, într-o coaliţie în care suntem parteneri, e firesc să discutăm şi ceea ce câteodată nu e convenabil pentru unul sau pentru altul, în aşa fel încât să găsim soluţia comună, dar acest lucru nu înseamnă că relaţia de deteriorată sau pusă sub semnul întrebării funcţionarea pe viitor a coaliţiei“, a completat liderul ALDE.

Cât privește UDMR, mai sunt o serie de legi care trebuie să treacă de Parlament în forma dorită de Kelemen Hunor și oamenii săi, precum cea privind înființarea de noi clase pentru copii unei minorități etnice sau eliminarea fundațiilor de sub controlul Oficiului pentru spălarea banilor prin noua lege care ar trebui să transpună directiva europeană de resort. Iar Uniunea preferă să mulgă vaca carea mai dat lapte decât să ia cu adevărat în serios promisiunile unui partid de Opoziție, recunodc surse din conducerea acestei formațiuni.

În aceste condiții, PNL și restul partidelor de Opoziție se vor trezi că fac mai mult jocurile și servesc interesele celorlalte formațiuni politice care au sesizat momentul de slăbiciune și de autoritate din interiorul PSD și caută să-l folosească pentru atingerea unor noi interese și obținerea unor noi beneficii care vin odată cu guvernarea.