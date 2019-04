Moțiune de cenzura pentru DEMITEREA lui Eugen Teodorovici - Ce i se reproșeaza ministrului

Senatorul Florin Cîțu a anunțat că PNL depune, luni, la Senat, moțiunea de cenzură prin care cere demiterea ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

„P.S. 1. Toate materialele legate de băncile fantomă ale Rusiei în România vor ajunge în acest week-end pe masa fiecărui ministru de Finanțe și guvernator prezent la întâlnirile de la București. 2. Au început deja.. când nu te monitorizează OLAF…«Guvernul negociază cu asocierea formată din companiile China Communications Construction Company (CCCC) din China, şi Makyol Insaat Sanayi Turizm din Turcia, pentru construcţia şi operarea în regim de parteneriat public-privat a autostrăzii Ploieşti - Braşov». (...) P.P.P.S. Mulțumesc pentru întrebări, luni, depunem la Senat moțiunea prin care cerem demiterea lui Teodorovici cu întrebările dumneavoastră”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

„Orlando și rușii! Guvernul Dragnea ajută Rusia să-și creeze dominație în inima UE, folosind metode la limita legii. Nu există niciun dubiu pentru mine, că România participă, în mod planificat, din 2015, la această operațiune fără niciun beneficiu pentru țară noastră. Beneficiază doar câteva persoane”, mai spune Cîțu.

"In perioada 2013/2015, s-a luat decizia, fara sa fie anuntata public, ca Romania sa participe direct la resuscitarea unui numar de banci create pentru spatiul sovietic. Mai mult, s-a luat decizia de a facilita accesul acestor banci interiorul UE in conditii preferentiale.

Persoana desemnata de grupul care dorea apropierea de Rusia, in 2015, a fost Eugen Teodorovici. Asta reiese in urma analizei mele dar si a faptului ca in 2015 Eugen Teodorovici a avut intalniri cu delegatiile bancilor internationale in care Rusia este actionar majoritar.

Cine a luat decizia in Romania de a cheltui sute de milioane de dolari stiind din primul moment ca nu exista niciun beneficiu pentru tara noastra?

Cele trei vehicule la care Romania a fost fortata sa participe desi nu are niciun beneficiu sunt:

Banca Internationala de Investitii (BII)

Banca Internaţională de Cooperare Economică (BICE)

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN)

Ministerul finantelor publice a recunscut public ca Romania nu are NICIUN beneficiu si singurii care beneficiaza sunt rusii. A recunoscut ca Romania ii ajuta pe rusi sa primesca un rating mai bun si sa intre in UE nestingheriti.

"Principalele efecte pozitive ale participarii Romaniei la majorarea capitalului varsat sunt: cresterea puterii de vot a Romaniei in cadrul bancii; influentarea in mod pozitiv a ratingurilor acordate bancii, prin demonstrarea cresterii sprijinului tarii noastre fata de banca, dar si cresterea reprezentarii Romaniei in structurile de conducere", Florin Horatiu Iura, secretar de stat in Ministerul Finantelor.

Este evident din aceasta declaratie a MFP ca guvernul Romaniei se foloseste de statutul de membru UE pentru a ajuta bancile rusesti sa para mai sigure si sa nu fie sanctionate pe teritoriul UE. Ce primesc la schimb de la rusi Dragnea, Valcov, Teodrovici, Tariceanu?

ATENTIE! La cateva zile dupa ce Romania a numit un guvernator, agentia de rating Fitch a dat rating bancii BII similar cu cel al Romaniei. Agentia de rating a spus ca ratingul a fost crescut pentru ca BII a primit de la tari din UE cresterea contributiei si isi muta sediul la Budapesta. Acum este clar de ce Teodorovici TREBUIA sa fie la Varadero?

Acelasi lucru a fost subliniat si de Standard and Poors.

Toate trei bancile sunt coordonate si controlate de Kremlin. Omul care are legatura directa cu toate trei in Romania este Eugen Teodorvici.

ATENTIE! Si acum sa demontez inca o minciuna a lui Teodorovici. In hotararea de guvern 921/2018 din 15 noiembrie, s-a autonumit guvernator doar in BII. In BICE a hotarat sa pastreze reprezentarea doar la nivel de secretar de stat.

A mintit! NU este guvernator de drept in instiutiile financiare internationale, s-a autonumit doar in cea in care i se spusese (ordonase?) sa fie guvernator in intalnirea din 14 Noiembrie cu presedintele rus al BII.

Rusia, actionar MARJORITAR in BII, este reprezentata in BII de adjunctul (!!!) ministrului de finante!

Mai mult, inca o dovada ca Teodorovici minte, la BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI, de unde Romania a primit deja imprumuturi de peste un miliard de euro, Romania este reprezentata in consiliul guvernatorilor de amabasadorul/reprezentatul permanent al Romaniei la Consiliul Europei. Aici Teodorovici nu avea interes sa se autonumeasca pentru ca nu beneficiaza de niciun fel de servicii care l-ar pune intr-o lumina favorabila cu Kremlinul.

Eugen Teodorovici a vrut neaparat sa fie numit guventor la banca BII. Era important pentru rusi avand in vedere ca ratingul bancii depindea de aceasta decizie.

Presedintele BII i-a cerut lui Teodorvici sa se numeasca guvernator in conducerea BII pentru ca avea nevoie de votul Romaniei la Varadero.

Teodorovici TREBUIA sa mearga la Varadero pentru ca Romania nu are supleant la BII si TREBUIA sa voteze. La Varadero s-a votat ca sediul BII sa se mute de la Moscova la Budapesta.

Discutia dintre presedintele BII si Teodorovici a avut loc pe 14 noiembrie 2018, cu o zi inainte de hotararea de guvern 921/2018. (in poze vedeti cum vicepremierul Cubei se intalneste cu Teodorovici iar apoi il decoreaza pe presedintele bancii rusesti BII).

A aranjat Rusia intalnirea lui Teodorovici cu oficialii din Cuba?

Toate cele trei off-shore-uri rusesti sunt conduse de trei oficiali rusi cu legaturi intre ei si bineinteles toti au legaturi cu administratia rusa si beneficiaza de imunitate si scutire de plata taxelor si impozitelor.

Presedintele BII: Rus, este descris astfel de New York Times”: comes from a prominent K.G.B. family, according to Western officials and a former Russian official. His father was the top Russian spy in Budapest during much of the 1970s, and his mother was hailed by the Russian news agency TASS as “one of the most extraordinary spies of the 20th century.”

Presedintele BICE: Rus, din 2013 in conducerea BII (!!!) iar inainte a lucrat in ministerul afacerilor externe si la ambasada rusiei din UK.

Presdintele BCDM: Rus, fost vice-minstru de finante, a semnat mai multe acorduri intre BII si diferite tari socialiste.

Rusii au folosit acelasi model pentru toate vehiculele lor.

Bancile sunt infiintate ca urmare a unor acorduri guvernamentale ceea ce le confera un statut special impotriva sanctiunilor UE si ale SUA.

Toti oficialli romani de orice rang stiau de aceste lucruri si totusi au fost de acord cu implicarea Romaniei, nu gratuit, la dezvoltarea si promovarea acestor verhicul interiorul UE.

Aceste vehicule au aparut ca un raspuns al Kremlinului la sanctiunile impuse de UE prin REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

Poate acum priviti cu alti ochi si intelegeti scandalurile genereate de Dragnea si Tariceanu in legatura cu exploatarile off-shore din Marea Neagra, oug 114, transferul aurului de la Londra, nationalizarea pilonului II de pensii, nationalizarea de facto a sistemului bancar local prin oug 19/2019. Toate au un singur scop, favorizarea Rusiei si a acestor vehicule.

Daca adaugam la asta si declaratiile lui Eugen Teodorovici ca nu avem nevoie de bani de la institutiile financiare si bancile europene, intelegeteti si voi ceea ce eu am inteles de mult: PSD s-a pregatit din timp pentru situatia in care suntem sanctionati pentru distrugerea justitiei si a economiei cu taierea fondurilor UE si in final cu excluderea din UE.

Pana acum am prezentat modul Romania ajuta Rusiei sa eludeze sanctiunile UE si sa acapareze obiective economice in interiorul UE.

Dar guvernul Romaniei face tot posibilul sa strice relatia si cu singurul partner strategic care conteaza, SUA.

In ciuda avertisementelor si pozitiilor oficiale ale administratiilor Obama si Trump, Romania a facut un gest care poate fi calificat drept tradare a parteneriatului strategic.

Acelasi (s)pion Orlando Teodorovici, la indemnul cui?, dupa ce a propus sa platim ….ATENTIE! 30 milioane de dolari contributie la o banca gigantica controlata de China s-a autonumit guvernator si aici.

Prin hotararea de guvern nr. 110/2019 din 27 februarie 2019(!!!) Eugen Teodorovici se autonumeste guvernator in Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură.

Este vorba despre BAII alternativa la banca mondiala si care sustine expansiunea intereslor Chinei in america si UE.

ATENTIE! Teodorovici aproba din “cresterea” economica a lui Valcov sa platim 30 de milioane dolari acestei banci, iar Donald Trump cere partenerilor americani si membri NATO sa renunte la tehnologia si echipamentele Huawei, din China. Domnul Teodorovici foloseste un telefon Huawei de la Senat.

In acelasi timp Teodorovici a REFUZAT sa plateasca cotizatia la Agenția Spațială Europeană (ESA) si Romania a pierdut dreptul de vot. Peste 80% din cotizatie se intorcea in Romania sub forma finantarii de proiecte.

Ca urmare postarilor mele despre participarea Romaniei la un complot de natura economica ce favorizeaza Rusia, Turcia si China,

SOLICIT PUBLIC guvernului Romaniei sa se RETRAGA URGENT din aceste vehicule care ne aduc pagube financiare si ne distrug relatiile cu partenerii nostri strategici.

Voi initia demersuri catre institutiile abiliate, inclusiv CSAT, pentru a stopa aceste lucruri", a precizat Cîțu.