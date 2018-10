Moțiunea impotriva ministrului justiției, Tudorel Toader, a fost repinsa

Plenul Camerei Deputaţilor a respins miercuri moţiunea simplă, iniţiată de PNL şi USR, intitulată “Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, prin care cereau demisia lui Tudorel Toader. S-au înregistrat 99 de voturi “pentru”, 171 de voturi “împotrivă” şi cinci abţineri . Iniţiatorii îl acuză pe Toader, în 20 de puncte, că prin comportamentul The post Moțiunea împotriva ministrului justiției, Tudorel Toader, a fost repinsă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.