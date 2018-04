Moarte cumplita pentru o indragita prezentatoare TV! A fost rupta in doua de lift, sub ochii fiicei de 3 ani O iubita prezentatoare TV a murit in chinuri groaznice, dupa ce piciorul i-a fost prins in usa liftului, apoi smuls din sold. Femeia a sangerat p

O iubita prezentatoare TV a murit in chinuri groaznice, dupa ce piciorul i-a fost prins in usa liftului, apoi smuls din sold. Femeia a sangerat profund, sub ochii fetitei de 3 ani, care plangea incontinuu.

Aizat Abdisamat, in varsta de 27 de ani, a fost una dintre cele mai indragite prezentatoare din Kazakhstan. Conform The Sun, femeia a luat liftul impreuna cu fiica ei. Cand a incercat sa iasa, usile defecte au inceput sa se inchida si sa se deschida haotic, iar piciorul i-a fost prins si smuls din sold.

Aizat a agonizat aproape o ora, timp in care s-a stins lent sub ochii fetitei de 3 ani. Cand salvatorii au ajuns la fata locului, femeia era deja moarta.

Fiica ei a suferit si ea rani la cap, pe langa traume psihologice profunde in urma celor intamplate.

